El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se refirió a la posibilidad de repatriar a Lionel Messi. El mandamás culé aseguró que le encantaría fichar al argentino, aunque admitió que prefiere no “generar expectativas”.

“No quiero generar unas expectativas que en estos momentos tienen una gran dificultad”, dijo el timonel azulgrana.

“El tema Messi me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativa. Leo es jugador del PSG y ha ganado la Copa del mundo, algo de lo que los culés nos alegra muchísimo, porque era un título que se le resistía y lo merecía. Pero no quiero generar unas expectativas que en estos momentos tienen una gran dificultad”, añadió.

“Messi es el mejor de todos los tiempos, se hizo jugador en el Barça y estoy convencido de que su corazón es culé. Nosotros lo tenemos como un culé de referencia, que siempre estará vinculado al Barça…. ¿Que si viene o no? Nos gustaría mucho, pero eso ya se verá, porque ahora es jugador del PSG”, sentenció.