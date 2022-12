Comparte

Karim Benzema no jugará más en la Selección de Francia. Hace unos días y tras la final del mundo, el futbolista del Real Madrid anunció su retiro de la selección. Una noticia que llamó la atención, pero no más que la particular medida que tomó el francés.

Es que el atacante ha dejado de seguir a gran parte de los futbolista de la selección francesa en Instagram. De hecho, los que se salvaron fueron solo cinco: sus dos compañeros de equipo en el Real Madrid, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Raphael Varane y Marcus Thuram.

Recordemos que Benezema no estuvo con sus compañeros en Qatar debido a una lesión muscular. Y pese a que pudo volver antes de que el torneo terminara, el goleador no quiso hacerlo por problemas con el DT Didier Deschamps.

El Gato puso fin a su etapa con Francia tras 97 encuentros disputados, 37 goles y un título, la Nations League de 2021.