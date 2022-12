Comparte

El ex seleccionado chileno Iván Zamorano, elogió al astro argentino Lionel Messi y aseguró luego de levantar la Copa de Mundo se puede “sentar en la mesa de Pelé y Maradona”.

“Ya no hay adjetivos para Leo. A mí por lo menos, ya no me sorprende nada. Leo representa lo que es el amor por el fútbol, nos representa a todos adentro de la cancha y nos hace vivir emociones a cada instante”, dijo Bam Bam en conversación con Olé.

“Parece que no está en el partido y aparece, es como que no está en la cancha y cae del cielo, es distinto. Es algo grandioso y creo que el fútbol lo premio con esta Copa del Mundo, que la merecía absolutamente. Messi lleva 15 años siendo el mejor jugador del mundo y eso no es algo fácil de lograr”, agregó.

“Yo tuve muchos años grandes en el fútbol europeo, pero ser el mejor durante 15 años es muy difícil. Él lo ha logrado y el fútbol le venía quitando la chance de levantar una Copa del mundo. Ahora ya está…. Hoy en día Leo puede sentarse en la mesa de Pelé, de Maradona y del que quiera…”, sentenció.