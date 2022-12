Comparte

Este lunes, en el regreso de la Premier League, el delantero Harry Kane del Tottenham fue apuntado por los hinchas del Brentford por su penal fallado en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Durante el encuentro que terminó igualado 2-2, la barra local cantó "let the country down" ("decepcionaste a tu país") contra el atacante.

El cántico contra Kane se debe al penal fallado ante Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el cual pudo significar el empate para Inglaterra.

Sin embargo, las burlas no afectaron al ariete, quien a los 65 minutos marcó el primer descuento de su equipo.