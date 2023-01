Comparte

Este domingo Real Madrid y FC Barcelona definirán al campeón de la Supercopa de España. Y en la antesala del clásico, el delantero merengue Karim Benzema, avisó a los culés adelantando que ya se encuentra recuperado de sus molestias físicas.

“Quiero ganar otro título, otro trofeo. Estamos cada año aquí para llevar el trofeo a Madrid… es un orgullo seguir ganando títulos. En el Madrid siempre nos piden ganar y mostrar que estamos aquí para llevar la copa. En nuestra cabeza siempre tenemos que estar listos para ganar”, afirmó.

El atacante, además, advirtió al Barcelona asegurando que recuperó su mejor versión física. “He vuelto a recuperar sensaciones porque tenía una lesión. He hecho un buen trabajo para regresar a mi nivel y tocar el balón, marcar y asistir. Hacer mi juego, en resumen”, explicó.

“Estoy de vuelta y estoy feliz. Ojalá pueda ayudar a mis compañeros. Después de la temporada pasada, que fue muy importante, necesitaba un tiempo para regresar. Estoy en el buen camino, en buena forma. Me siento muy bien”, agregó.

Al ser consultado sobre lo ocurrido en el Mundial de Qatar, Benzema expresó que "ya pasó y ya está. Lo importante es el partido de mañana. Está en mi cabeza y en mi cuerpo. El resto es pasado, complicado eso sí. No voy a hablar más de Francia. El tema que nos ocupa es la final. No puedo hablar más. Solo voy a responder de la final y no de la Copa del Mundo".