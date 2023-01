Comparte

No son horas tranquilas para el ex boxeador estadounidense Mike Tyson. Es que una mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, denunció al ex púgil de haberla violado y solicita el pago de 5 millones de dólares. Todo esto enmarcado en la Ley de Sobrevivientes Adultos.

La denunciante acusó a Tyson de haberla violado en su limusina luego de haber estado en un club bailable de los noventas llamado Septembers, según una declaración jurada presentada en Albany.

Cabe consignar que la denuncia se enmarca en la Ley de Sobrevivientes Adultos, la cual permite a quienes hayan sufrido abuso sexual en el pasado denunciar a los victimarios aunque el plazo de sus reclamos haya expirado.

De acuerdo a la declaración de la presunta víctima cuenta que el hecho ocurrió en una limusina y mientras iban a recoger un amigo. “Tyson inmediatamente comenzó a tocarme e intentó besarme”, declaró la denunciante. En ese momento, se resistió en varias ocasiones hasta que Tyson abusa de ella.

Además, la mujer sostiene que aún sufre las consecuencias y cuenta con lesiones físicas, psicológicas y emocionales, por el presunto ataque.

Finalmente, el tribunal fijó una audiencia para el próximo mes, donde Tyson podrá objetar la solicitud de los acusadores de continuar con la demanda de forma anónima.

No ha sido la única denuncia

Esta no ha sido la única acusación contra Mike Tyson por abuso sexual. De hecho, el estadounidense ya fue condenado en 1992 en Indiana por violar a Desiree Washington, Miss Black America, en una habitación de hotel.

Por esto, Tyson tuvo que cumplió tres de los seis años de su sentencia por un cargo de violación y dos cargos de conducta sexual inapropiada.