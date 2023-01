Comparte

El Betis de Manuel Pellegrini no lo pasa bien económicamente y el Ingeniero es consciente de ello. Así lo explicó en la conferencia de prensa previa a la visita al Getafe por LaLiga, donde aclaró que no llegará ni saldrá nadie más en el mercado de invierno europeo.

"El Betis no está en el mercado para andar comprando jugadores, porque la situación económica no lo permite y no hay cupo para ello. Si llega a salir alguno veremos si es necesario reemplazar", explicó Pellegrini.

"Que yo sepa, son todos rumores. Leí por lo menos cinco o seis que salen, no sé de dónde van a salir, y otros cinco o seis que llegan, yo no sé de ninguno que vaya a salir ni de ninguno que vaya a llegar", recalcó el Ingeniero.

Recordemos que debido al presupuesto que tiene el cuadro bético no ha podido contratar jugadores, pese a algunas salidas. De hecho, en un momento estuvo complicado con las renovaciones de algunos jugadores.

Esto le ha permitido contratar a solo un futbolista en el mercado de invierno europeo. Hablamos de Abner que llegó desde el Athletico Paranaense.

Finalmente, Pellegrini se refirió al duelo que tendrá este sábado ante el Getafe (17 horas de Chile): "Es un buen equipo, con buenos jugadores y con un técnico (Quique Sánchez Flores) que lo mantuvo en Primera".