Comparte

Ha pasado más de un mes de la Copa del Mundo y Kolo Muani no duerme tranquilo. El delantero del Frankfurt aún no puede olvidar la atajada de Emiliano Martínez en la parte final del tiempo extra. Una jugada que si terminaba en gol le daba el bicampeonato a Francia. Pero Argentina terminó imponiéndose en los penales.

Así lo explicó el delantero francés en diálogo con Bein Sports: "Todavía veo la jugada, la conozco de memoria. En mi cabeza decía ‘tengo que rematar’. Intente hacerlo al primer palo, pero el arquero hizo una gran parada. Podría haber buscado otras soluciones, picarla o conectar con Kylian (Mbappé) que estaba bien posicionado. Pero desde mi posición no lo vi. Tendré esa jugada en la garganta toda la vida".

Aunque aclaró que no es algo que no lo deja vivir. "No me tortura. Sólo digo que tendré que seguir luchando y anotar más goles. Seguro ese fallo me dará fuerzas para el futuro", explicó el jugador de 24 años.