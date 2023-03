Comparte

Juan Cristóbal Guarello, comentarista de Deportes en Agricultura, fue crítico con la labor del presidente de la ANFP Pablo Milad, en medio de la crisis que vive el fútbol chileno.

“Milad no sirve para nada, para qué estamos con cosas. Lo mejor que hace es no molestar, no hacer ruido. No tiene un plan de nada”, dijo en Deportes en Agricultura.

“Cecilia Pérez se come un combo y el presidente que ella inventó para el fútbol ni siquiera es capaz de hacer una llamada para saber si le duele la cara”, agregó.

“Tenemos un presidente dibujado… Pablo Milad es un corpóreo. Yo creo que ponemos al señor PF en la ANFP y tiene más conducción. Lo de Milad es un desastre total”, sentenció.