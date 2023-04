Comparte

Este lunes Bayer Múnich anunció una sensible baja de cara al duelo ante Manchester City por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Se trata de Eric Maxim Choupo-Moting, uno de los goleadores del elenco bávaro.

Así lo confirmó la escuadra alemana a través de un comunicado. “Eric Maxim Choupo-Moting no podrá viajar a Manchester, el atacante es baja a causa de un problema en la articulación de una rodilla”, informó el club.

ℹ️ Eric Maxim Choupo-Moting no podrá viajar a Manchester. El delantero causa baja por problemas en la articulación de la rodilla. #UCL #FCBayern #MCIFCB pic.twitter.com/p5QbBUlYp6 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 10, 2023

Choupo-Moting ya fue baja en el último duelo de Bayern Múnich frente a Friburgo en la Bundesliga (1-0), donde su reemplazo fue Serge Gnabry.

Sobre su reemplazo, el director técnico del Bayern, Thomas Tuchel, indicó que "No hay ninguna razón por la que Serge Gnabry no pueda jugar como nueve. Puede que no tenga la altura, pero tampoco la tienen Thomas Müller o Sadio Mané. También echaremos de menos a Choupo en defensa en las jugadas a balón parado".