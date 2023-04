Comparte

Neymar Jr estaría viviendo sus últimos meses en Francia. El astro brasileño es uno de los señalados por la dirigencia de París Saint-Germain para abandonar el equipo al término de la temporada y así comenzar una revolución en la plantilla.

Los 118 goles y 77 asistencias en 173 partidos oficiales no son suficientes para los directivos. El no haber conseguido la Champions League, principal objetivo del club, las lesiones y su alto salario habrían provocado que la salida del ex Barcelona sea una prioridad pese a que su contrato termina en 2027.

Por ello, según adelantó Mirror, dos grandes clubes de la Premier League estarían interesados en hacerse con Neymar e intentar recuperar su mejor versión. Sin embargo, el citado medio solo detalló uno de los equipos que tienen en la vista a Ney, el Chelsea de Todd Boehly, que ha desembolsado grandes sumas de dinero en los últimos mercados.

De esta forma, Neymar podría dar un nuevo paso en su carrera y recaer en la que sería su tercera liga en Europa tras sus pasos por España (FC Barcelona) y Francia (París Saint-Germain).