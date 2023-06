Comparte

La victoria de Boca Jrs sobre Colo-Colo en la Copa Libertadores dejó varias cosas. Dentro de ellas se encuentra el particular aliento que tuvo el cuadro xeneize en ‘La 12’, su hinchada oficial.

Es que Boca contó con el aliento del seleccionado español y ex futbolista del PSG y Manchester United, Ander Herrera, quien participó activamente de la afición oro y cielo en el duelo ante los albos.

Luego de vivir la experiencia se fue hacia uno de los palcos, donde compartió con su ex compañero en Inglaterra, Marcos Rojo.

Cabe consignar que un día antes, en entrevista con ESPN, Herrera confesó que “Es el equipo argentino que más me llama, por la afición, por la pasión que genera. Tengo 10 o 12 camisetas. Tengo una colección de camisetas, sí. A mi padre, cuando venía a la Argentina y estaba en la cancha, le pedía por favor que me llamara al teléfono de casa para que me hiciera escuchar la salida de Boca”.

SUEÑO CUMPLIDO PARA ANDER HERRERA: ¡¡ALENTÓ A BOCA EN LA BOMBONERA JUNTO A LA 12!!



