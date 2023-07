Comparte

El futbolista chileno Joaquín Montecinos salió en defensa de la Liga Mexicana y afirmó que la competencia que disputa con Querétaro es “totalmente superior” al Campeonato Nacional.

“Lamentablemente es ignorancia, no hay otra cosa. Mucha gente habla sin saber nada. No han visto un partido de la liga mexicana como para poder decir que es mala”, dijo a Fox Sports México.

“El que sabe cómo tú (a Fabián Estay), el que sabe cómo yo que llevo un año y medio acá, sabe que la liga es totalmente superior a la chilena”, agregó.

“No es por desmerecer a nadie, no es por desmerecer a los jugadores porque hay tremendos jugadores en Chile y yo vengo de ahí. Pero acá la liga es otra cosa. Los estadios, la infraestructura, los complejos donde se entrena… te hablo de todo. Todos los estadios llenos, en todos los estadios buenas las canchas”, insistió.

Por último, Montecinos aseguró que “lo económico tiene mucho que ver. A mí mucha gente me critica casi que me vine a ganar fortuna y no es así. Para eso me voy a jugar a Arabia Saudita o Emiratos Árabes que tuve chances de irme y quizás más adelante va a ser. Pero hoy estoy feliz acá porque es una liga totalmente competitiva que te hace ser mejor futbolista. Quizás mi resultado ha sido malo, pero el de otros jugadores es muy bueno”.