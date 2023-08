Comparte

El entrenador chileno Nicolás Córdova fue oficializado como nuevo jefe técnico de selecciones juveniles masculinas. El ex DT de Palestino y Santiago Wanderers liderará el proyecto que abarca los combinados Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de la Roja.

Córdova se formó como entrenador en el Centro Técnico de Coverciano, sede técnica de la Federación Italiana de Fútbol, y dirigió a la selección chilena sub 20 entre 2014 y 2015.

Su debut en clubes fue al mando de Palestino entre 2016 y 2017, para posteriormente dirigir a Santiago Wanderers (2017-2018), donde conquistó la Copa Chile.

Luego de su paso por el puerto, Córdova emigró a Perú para hacerse cargo de Universitario de Perú (2018-2019). Y posteriormente arribó a Qatar, donde dirigió a Al Rayyan FC y a la selección sub 23 de dicho país.

Ahora, en este nuevo paso en su carrera, Córdova estará a cargo de todas las selecciones masculinas de Chile (Sub 15, Sub 17 y Sub 20), además, organizará y supervisará las tres categorías, implementando una metodología unificada entre ellas.