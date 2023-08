Comparte

El portero de Curicó Unido, Fabián Cerda, relató la difícil situación que vive el plantel a raíz del frente de mal tiempo que afecta a la zona centro sur del país. Además, pidió que a la ANFP que se suspenda la fecha 22 del Campeonato Nacional.

“Está complicado. Tengo dos compañeros que lo sufrieron peor a lo que yo sufrí. Yo gracias a Dios estuve a tiempo y pude sacar agua del patio porque me estaba inundando por ahí, pero gracias a Dios no pasó a mi casa, solamente entró a la mitad de la parte del quincho y lo demás, gracias a la ayuda del dueño de la casa, de mi mujer, de dos amigos de Curicó y de otro de la montaña de Teno pudimos sacar el agua del patio”, comenzó diciendo en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Lamentablemente Matías Ormazábal y Cristián Zavala fueron desalojados en lancha por el GOPE porque sus casas estuvieron inundadas. Tengo imágenes que casas a 30 metros míos tenían todo el primer piso inundado…”, contó.

“Es terrible. A nosotros con mi mujer nos tocó sacar el agua del patio y gracias a Dios no entró a la casa. Algunos amigos nos vinieron a ayudar, y justo cuando se devolvían se dieron cuenta que sus casas se estaban inundando, así que nos tocó a nosotros ir a ayudarlos”, añadió.

“La situación es terrible, el agua no para. Llueve, llueve y llueve… con viento. Y esto se sigue agrandando, porque como no para la lluvia se van tapando las cañerías y colapsando todo. Es lamentable, esperemos que salgamos pronto de esto”, continuó.

Pide no jugar

Respecto a la realización de la jornada 22 del torneo, Cerda cree que no están las condiciones para jugar el próximo fin de semana. “En estas condiciones creo que no. Por muchas ganas que tengamos de jugar o de entrenar, a veces te juega en contra y en estos momentos es donde pueden aparecer las lesiones porque nosotros no descansamos bien. Anoche estuvimos hasta las 6 de la madrugada pendientes de que el agua pudiera salir del patio”, indicó.

“La mejor solución es que no se juegue. Creo que la Región de O’Higgins también está afectada, no sé si algunos jugadores. Tengo entendido que Ureta tiene familiares en la Chimba, que es una zona que también está muy afectada, entonces si se llegara a jugar habría una ventaja deportiva”, agregó.

“Esperemos que le tomen el peso a la situación y sean súper empáticos, que se pongan en el lugar de nosotros y entiendan lo que estamos viviendo”, concluyó.