Tras el triunfo por la mínima sobre Ecuador en el inicio de las Clasificatorias, el delantero argentino Lionel Messi, abordó el proceso rumbo al Mundial de 2026 y avisó que el equipo “no se va a relajar” pese a haber conseguido la Copa del Mundo en Qatar.

“Creo que quedó demostrado en los partidos amistosos que jugamos y hoy sobre todo, que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar, más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario. Sabemos que si bajamos un poquito nos pasan por arriba”, dijo tras el partido ante Ecuador.

“Va a haber partidos duros como este, va a haber derrotas, seguramente, pero tenemos que estar como ahora, con los pies sobre la tierra, y pelear cada partido como lo venimos peleando desde que inició Scaloni con todo esto”, añadió.

Sobre el gol que lo posicionó junto a Luis Suárez como máximos goleadores de las Clasificatorias, Messi señaló que “es un placer estar ahí los dos, con lo que significa la Eliminatoria para nosotros, el fútbol sudamericano, y bueno, que estemos los dos ahí es algo muy lindo para ambos”.

Por último, reconoció que pidió el cambio porque se encontraba agotado. “Se fue dando, al final estaba un poco cansado, y se dio así. Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien. Fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí bien”, cerró.