Marcus Rashford, delantero de Manchester United, protagonizó un accidente de tránsito la noche del sábado.

El hecho se produjo luego que los jugadores regresaran a la ciudad tras el partido donde se impusieron por la mínima a Burnley en la Premier League.

Rashford, que afortunadamente resultó ileso, chocó su Rolls Royce luego que los jugadores abandonaran la ciudad deportiva del club en sus vehículos.

Marcus Rashford was involved in a car crash after the Burnley game last night. 🚨pic.twitter.com/5lsariMokn

— UtdXclusive (@UtdXclusive) September 24, 2023