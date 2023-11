Comparte

A penas Eduardo Berizzo renunció a la banca de la Selección Chilena, el primer nombre que apareció como posible reemplazante fue el de Gustavo Quinteros, quien actualmente dirige en Colo-Colo. Sin embargo, desde la trinchera alba descartan una salida anticipada del DT argentino e incluso no le recomiendan partir.

Fue el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien abordó la posibilidad de que Gustavo Quinteros asuma la banca de La Roja. “Aparentemente, cada vez que sucede algo en la Selección aparece el nombre de Gustavo y me parece bien porque quiere decir que tenemos un buen entrenador. Pero no tengo mayor preocupación ni novedad con eso. Nosotros estamos concentramos en los últimos tres partidos del torneo y la Copa Chile”, señaló Stöhwing.

“Si yo fuera entrenador no sé si tomaría la Selección Chilena, porque con la prensa que tenemos en nuestro país no lo dejan trabajar tranquilo, esa es la verdad. A Berizzo lo han atacado desde que llegó y lo compadezco. Así que no le recomendaría a nadie que venga a la Selección”, agregó el mandamás albo.

“A Quinteros no le recomendaría que llegara a la Selección”, insistió. “Yo quiero que se quede en Colo-Colo, pero no se lo recomendaría. Excepto algunos casos en específicos como Bielsa, que tiene más pedigrí internacional lo trataron mejor, pero en general a los entrenadores de la selección los tratan bastante mal”, cerró.