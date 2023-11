Comparte

La expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, se refirió este viernes al anuncio de la exmandataria Michelle Bachelet, quien dijo que se inclinará por la opción «En contra» de la propuesta de nueva Constitución el próximo 17 de diciembre.

«En el día de ayer (jueves), la expresidenta Bachelet anunció que votará en contra, ‘porque Chile no se merece una constitución que nos divida’. La verdad no sorprende que quienes estuvieron por el ‘Apruebo’ en el proceso anterior ahora digan que van a votar ‘En contra'», señaló la exconsejera del Partido Republicano, en un video compartido en su cuenta de X.

No obstante, sostuvo que «lo que sorprende es que usen argumentos falsos para fundamentar su voto«, agregando que la ex jefa de Estado «fue entusiasta promotora del ‘Apruebo’ del texto de la fracasada convención, que no era perfecta, pero se acercaba a lo que soñaban, decía. Una propuesta que dividía al país en varias naciones, que dotaba de autonomía territorial a las comunidades, que establecía distintos tipos de justicia, entre tantas otras cosas que ya todos conocemos».

«Si hablamos de división y falta de unidad, la propuesta de la convención anterior era el emblema. Y esta propuesta, por contraste, es unitaria y de mayor consenso que la anterior», aseveró Hevia en la mencionada red social.

Y agregó: «Pero también justifican su voto diciendo que la propuesta del consejo limita los derechos de las mujeres, desprotegiéndolas y privándolas de derechos, o que, por ejemplo, no garantiza los deberes y derechos de los niños y adolescentes. Todas esas afirmaciones son falsas«.

Igualmente, la extitular del órgano redactor enfatizó que «los chilenos tienen todo el derecho de votar como quieran, pero no tienen derecho a difundir falsedades ni confundir a los demás votantes«.

«Esta es una mejor Constitución para Chile, mejor que la vigente y mejor que la que querían aprobar el año pasado», cerró.