El gerente deportivo de los albos Daniel Morón habló tras la derrota de Colo-Colo ante Unión Española (0-2), la que significó que el Cacique quedara sin opciones de título a una fecha del final del torneo.

En ese sentido, Morón señaló que “No era lo que esperábamos. Partimos con posibilidades de gol, no concretamos y ahí el equipo cayó en apuros y descoordinaciones. Pagamos por la ansiedad. Quizás los jugadores tuvieron información de lo que iba pasando en El Salvador, todo eso contribuye”.

«Tenemos opciones al segundo lugar, pero es muy difícil, lo tengo claro. Lamentablemente tenemos que conformarnos con ese cupo que no es el que buscábamos a principios de año», se resignó el exportero de Colo-Colo.

En cuanto a los balances, Daniel Morón prefiere esperar a que termine el año futbolístico para el Cacique, ya que aún le queda la última fecha del torneo, además de la final de la Copa Chile.

“La evaluación la vamos a hacer al final del campeonato, eso lo hemos dicho varias veces, no ha cambiado en nada. A través de los resultados se hacen las evaluaciones. La autocrítica que nos hacemos es que no llegamos a donde queríamos”, señaló Morón.

Para cerrar, el gerente deportivo se refirió a los refuerzos que trajo Colo-Colo en este 2023, donde la mayoría no fue determinante: “No sé si no funcionaron, esa es una responsabilidad del técnico que los ve día a día, él los elige. Si yo les hago ese comentario no contrataría técnico, yo me pongo el buzo y como no es así, respeto la función del técnico”.