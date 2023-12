Comparte

Este viernes Cobresal y Huachipato definirán si tendremos un nuevo campeón del fútbol chileno o tendrán que jugar una final entre sí para que uno de os dos pueda dar la vuelta. Sin embargo, no es lo único que está en juego en la última fecha del Campeonato Nacional.

En la zona media de la tabla son varios los equipos que miran expectantes el último cupo en la Copa Sudamericana. Por lo mismo la ANFP programó tres partidos simultáneos el día viernes y cinco duelos al unísono para este sábado, que se transmitirán de la siguiente forma:

Unión Espñaola recibirá a Cobresal el viernes 08 de diciembre a las 18 horas, y será transmitido por TNT Sports 3 y Estadio TNT. A la misma hora Huachipato será local ante Audax Italiano y los hinchas acereros podrán verlo en TNT y Estadio TNT. mientas que Colo-Colo, que ya no tiene opciones al título, visitará a Curicó Unido e irá por la señal de TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio TNT.

El sábado Canal 13 transmitirá el duelo de Deportes Copiapó y Everton, mientras que el otro duelo entre Magallaens y Coquimbo Unido, en la lucha por salvarse del descenso, irá por CNN. TNT tendrá el partido de O'Higgins y Palestino, mientras que TNT Sports 3 llevará el duelo por la Copa Sudamericana entre Unión La Calera y Universidad Católica. Finalmente, el duelo entre Universidad de Chile y Ñublense será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Además, todos los partidos estarán disponibles en vivo y en directo por Estadio TNT.

Viernes 8 de diciembre

Unión Española vs. Cobresal, 18:00 horas. TNT Sports 3 y Estadio TNT.

Curicó Unido vs. Colo-Colo, 18:00 horas. TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio TNT.

Huachipato vs. Audax Italiano, 18:00 horas. TNT y Estadio TNT.

Sábado 9 de diciembre

D.Copiapó vs. Everton, 18:00 horas. Canal 13 y Estadio TNT.

Magallanes vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. CNN y Estadio TNT.

O'Higgins vs. Palestino, 18:00 horas. TNT y Estadio TNT.

Unión La Calera vs. U. Católica, 18:00 horas. TNT Sports 3 y Estadio TNT.

U. de Chile vs. Ñublense, 18:00 horas. TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio TNT