Bastante preocupación ocasionó una publicación de Hans Valdés y Trinidad Neira, ex Gran Hermano, luego de que visitaran a su excompañera de encierro, Mónica Ramos.

"¡Monita mejórate luego, te amamos infinito! Me encantó el almuerzo de hoy, me encanta tenerlos cerquita. ¡Gratitud por el programa porque me regaló ángeles!", fue parte de lo que escribió Trinidad en las redes, en la ocasión.

Por otro lado, Hans también se manifestó sobre esto, siendo más escueto: "Te queremos mucho, ya te mejorarás", manifestó.

Ahora, quien entregó información del hecho, fue la hija de Mónica, Falide Espinoza, quien aclaró la situación respecto al estado de salud de su madre.

La aclaración de la hija de Mónica

"Mi mamá está muy resfriada, con mucha tos. Es un cuadro respiratorio, se está atendiendo de forma particular y está tomando remedios. El miércoles la verá un broncopulmonar", inició comentando con el portal Página 7.

Luego aclaró que no se trataría de algo tan preocupante como pintaron sus excompañeros de encierro: "No es nada grave, solo que como adulta mayor se le hace más difícil recuperarse".

Por otro lado, se refirió a las críticas y burlas que ha recibido su madre, a través de las redes sociales.

"Esa gente hace mucho daño, es muy mala. Lo peor es que esto lo ve mi mamá… y eso es lo que no entienden esas personas", reveló.

La polémica de Rubén Gutiérrez

Por último, además de agradecer la visita de Trinidad y Hans, también reveló que otro exjugador acompañó a Mónica: Rubén Gutiérrez.

Recordemos que este último exjugador se ha mantenido en la polémica, debido a una grave acusación de Scarlette Gálvez.

La también ex Gran Hermano arremetió contra el exCarabinero por una situación de acoso sexual que habría experimentado al interior del encierro.

A pesar de esto, el hombre ha continuado con su hija y se ha mostrado algo activo en las redes sociales, principalmente en Tiktok.