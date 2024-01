Comparte

El jugador del FC Orenburg de Rusia realizó un live de Instagram, y al ser consultado por la opción de jugar por Ecuador entregó una llamativa respuesta.

"Quien sabe, si no me llama la de Chile (Selección), toca...", comenzó diciendo el ex Colo-Colo que no le cierra la puerta a la "Tricolor" en caso de ser considerado.

"Mi mamá es ecuatoriana", explica Thompson ante la duda de sus seguidores que se preguntaban por qué podría defender la camiseta de Ecuador.

Por lo pronto, el atacante de 19 años se encuentra realizando la pretemporada en Turquía con su nuevo equipo que se prepara para el inicio de la liga Rusa el 2 de marzo.