El volante de Universidad de Chile, Lucas Assadi, hizo un llamado a los hinchas azules para que este domingo tengan un buen comportamiento en el retorno del equipo al Estadio Nacional.

“Me tocó la posibilidad de jugar ahí, no con toda la capacidad del estadio, sino que solo con la parte de atrás de un arco. Me lo imagino a estadio lleno… me tocó estar de pelotero también, lo he visto desde afuera y ojalá poder vivirlo desde adentro”, dijo el joven mediocampista a los canales oficiales del club.

“Fui de hincha, fui de pelotero, trataba de ir siempre que jugaban de local ahí. Es muy lindo, siempre está lleno y las sensaciones que uno tiene ahí desde afuera me imagino que son el triple allá adentro”, añadió.

Por último, Assadi pidió a los fanáticos “que sigan como están en el Santa Laura, obviamente con mucha más gente, que se sigan portando bien para que puedan seguir yendo al estadio que es lo más lindo tener a la hinchada apoyando”.