A la espera del debut en el Campeonato Nacional, el nuevo estratega de los itálicos adelantó lo que espera para este 2024 con el conjunto de La Florida.

“Claramente que en los primeros partidos, con un plantel nuevo, un entrenador nuevo y una idea nueva, tenemos que ser conscientes que no vamos a poder mostrar todo lo que queremos demostrar, pero nuestro deseo es tener intensidad al momento de jugar, tener control del balón y ser protagonistas”, comenzó diciendo Erviti.

Tras esto, el nuevo técnico de los itálicos no ocultó su amor por la religión. “Yo no me siento un entrenador, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios y vengo acá a glorificar a Dios desde mi rol de entrenador”, señaló el argentino.

Por otro lado, no quiso profundizar mucho con respecto al eventual juicio en el TAS que tendrá la dirigencia audina por el tema de los cupos de extranjeros.

“No pienso en eso, no es algo que me compete. Está totalmente fuera de mi alcance, no participo de ese tipo de decisiones. No tomo decisiones legales ni institucionales”, cerró Erviti.

Audax Italiano tendrá su debut en el Torneo Nacional el lunes 19 de febrero a las 20:00 horas frente a Deportes Iquique.