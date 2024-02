Comparte

El estratega del “cacique” opto por plantar una formación suplente pensando en el crucial partido con Godoy Cruz de esta semana. Sin embargo, se vio sorprendido por el nivel del “capo de provincia”, que con un Bryan Rabello en llamas consiguió un clave triunfo por 1-0.

Pensando en el encuentro del jueves por Copa Libertadores, Jorge Almirón quiso modificar su oncena, en ese sentido, alineó un equipo completamente alternativo, con el fin de brindarle minutos a los jugadores que han tenido menos participación en el plantel.

El planteamiento de los albos no resulto, porque el equipo no mostró su mejor cara y no contaban con el ritmo que iban a proponer los rancagüinos.

Con este resultado, Colo-Colo suma la primera derrota de la era Almirón y se ubica en la sexta posición de la tabla con 3 unidades. O’ Higgins, por su parte, abrocha su segundo triunfo consecutivo y se mantiene como líder del Torneo Nacional con 6 puntos.