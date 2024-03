Comparte

El gerente deportivo de Colo-Colo, Daniel Morón, salió en defensa del zaguero Maximiliano Falcón, luego que éste se viera involucrado en una acción que terminó con el joven debutante de Coquimbo Unido, Dixon Pereira, con una grave lesión.

“Es una jugada totalmente de fútbol, desafortunadamente para el chico de Coquimbo fue muy traumática. Yo lo llamé y no me atendió, pero le dejé un mensaje que después me devolvió. Le expresé en lo personal y en el tema del club que esperamos que se recupere pronto y que vuelva a hacer lo que seguramente más le gusta que es jugar al fútbol”, dijo en defensa del ‘Peluca’.

“Vuelvo a repetir, creo que es una jugada de fútbol como tantas. Nunca creo que un deportista tenga la intención de dañar a otro”, agregó.

Respecto al empate con Coquimbo Unido y el lugar que ocupan en la tabla de posiciones, Morón indicó que “nunca es bueno que te saquen mucha distancia los rivales, pero también si vamos a buscar un momento del campeonato en que nos ha sucedido, el mejor es éste porque es en el inicio, tienes todavía mucho tiempo y muchos partidos por delante. Nos quedan 25 partidos por delante para poder acortar esa distancia, creemos que lo podemos hacer, y esperemos que así sea”.