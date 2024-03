Comparte

El entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, anticipó el duelo ante La Roja de este martes y destacó la calidad del equipo dirigido por Ricardo Gareca.

“Estoy muy contento, Chile es un rival que no tiene las mismas características que Alemania. Cambiaron de entrenador, por lo que inevitablemente habrá cambios. Es un rival diferente, pero con mucha calidad, y pesa mucho en términos de efectividad entre Vargas y Sánchez”, dijo en conferencia de prensa.

Deschamps, además, salió al paso de las críticas tras la derrota sufrida a manos de Alemania. “Es un partido, ustedes (los periodistas) arrasan con todo. No importa quién sea el líder, si esperas que Kylian (Mbappé) le grite a todo el mundo, ese no es Kylian. Un partido no te quita todo lo que se hizo antes”, agregó.

Francia recibirá a La Roja este martes a las 17 horas en el Vélodrome de Marsella.