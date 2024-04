Comparte

El exintegrante de la Confederación Brasileña de Fútbol, Gilmar Rinaldi, reveló detalles sobre el frustrado intento de Jorge Sampaoli de asumir como director técnico del Scratch en 2018. Según Rinaldi, el argentino trató de influir en los jugadores para aumentar sus posibilidades de ser seleccionado como entrenador.

En ese momento, Brasil enfrentaba la posibilidad de no clasificar al Mundial de Rusia 2018 y buscaba un cambio radical con un entrenador de prestigio. Sampaoli, quien había salido recientemente del Sevilla, se perfilaba como un candidato principal para asumir el cargo.

No obstante, Rinaldi y otros miembros de la Confederación descubrieron que el DT campeón de la Copa América 2015 con la Roja estaba intentando ganar el favor de los jugadores. “A los días me enteré que Sampaoli estaba en la casa del padre de Neymar. Unos amigos me dijeron: ‘Abre los ojos, algo está pasando’. Entonces le dije al presidente: ‘Ni modo, este tipo no puede ser nuestro entrenador‘”, relató Rinaldi.

Finalmente, la Confederación decidió no avanzar con la contratación de Sampaoli y, en cambio, eligió a Tite como entrenador. Tite logró clasificar a Brasil al Mundial 2018 y llevó a la selección a ganar la Copa América en 2019. Por su parte, Sampaoli se convirtió en entrenador de la selección argentina, pero su gestión en el Mundial de Rusia 2018 fue criticada por la falta de liderazgo y la intervención de los jugadores en las decisiones del equipo.