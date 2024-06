Comparte

La selección de Argentina venció por la cuenta mínima a Ecuador en el primero de sus dos duelos preparatorios de cara a la Copa América, donde defenderá el trofeo.

Tras el encuentro, el entrenador del combinado trasandino, Lionel Scaloni, se refirió a sus rivales en el certamen continental y se mostró sorprendido por las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel en La Roja.

En la conferencia de prensa, al director técnico le preguntaron su impresión por las ausencias de ambos jugadores, quienes no fueron nominados por Ricardo Gareca para el duelo ante Paraguay y su ausencia en la Copa América es casi un hecho.

“¿No vienen Medel y Vidal?”, respondió sorprendido Scaloni a una de las preguntas en la rueda de prensa.

“Bueno, vamos a esperar mejor, no voy a hablar del tema. No me hagas decir cosas que después no son y quedo pegado yo”, cerró el DT.