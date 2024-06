Comparte

Luego de obtener su primer título en Roland Garros, el joven tenista Carlos Alcaraz (2° del ranking mundial) mostró las ganas que tiene de seguir construyendo una carrera que le permita pararse de tú a tú junto a las grandes figuras del tenis moderno, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

En conversación con la agencia EFE, el español aseguró que “quiero seguir con mi carrera, continuar creciendo y llegar a donde han llegado Djokovic, Rafa y Federer. Los buenos y los cracks han seguido su carrera mejorando y mejorando hasta llegar a los 37 o 38 años en su mejor momento”.

“Estoy aprendiendo, aunque todavía tengo 21 años. Todavía me estoy conociendo para saber lo que necesito, o que no, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Creo que me voy dando cuenta. Ayuda aislarte y despejar la mente para luego volver a la pista y dar el cien por cien”, agregó Carlos Alcaraz.

Al momento de elegir entre ganar, por segunda vez, Wimbledon, o la medalla de oro en París 2024, el joven tenista fue claro en decir que “es complicado, pero al final los juegos son cada cuatro años. Es un torneo especial, donde no juegas por ti solo, sino para tu país; representas a todos los españoles. Creo que este año elegiría un oro olímpico“.

De momento, el joven tenista se prepara para defender el título alcanzado en 2023 en Wimbledon para luego seguir pensando en su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde buscará ganar la preciada medalla de oro.