Comparte

Nicolás Jarry (20° del ranking ATP) puso en duda su participación en Wimbledon a raíz de su estado de salud. El tenista chileno ya se bajó del ATP 500 de Queen´s por un problema en un oído, lo que mantiene en suspenso su participación en el tercer Grand Slam de la temporada.

“Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Juego con mi familia para ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó (el virus) y que perdí), sostuvo Nicolás Jarry en un evento comercial durante este viernes.

De momento, la raqueta número uno del país no tiene claro cuánto tardará en estar 100 por ciento recuperado y señaló que “puede durar mucho tiempo, meses o semanas. Varía de cada persona. Estoy haciendo todos los ejercicios posibles para reeducar mi cuerpo. Estoy con fe, tratando de aprovechar el tiempo para otras cosas. Me encantaría tener una fecha o cosas más claras, pero voy día a día. Cada día un poco mejor”.

Eso sí, el representante del Team Chile de tenis en los Juegos Olímpicos puso la nota optimista y aseguró que “me gusta jugar en pasto. Hay que hacer un juego más intuitivo, más entretenido. Con mis golpes hago más daño. Espero llegar, estoy haciendo todo lo posible. Es difícil, pero el doctor lo cree posible dados mis avances. Tengo que ir día a día”.