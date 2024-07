Comparte

La temporada de fichajes en Universidad Católica está bastante complicada. A un plantel corto, hay que sumarle la salida de Lucas Menossi por problemas personales y a la poca liquidez de los Cruzados para buscar incorporaciones. En este punto aparecen las dudas sobre la posible salida de Alexander Aravena, que se habló de un traspaso a Europa. Sin embargo, para Patricio Yáñez, el Monito no está para jugar en el viejo continente.

En Puntapié Inicial de Radio Agricultura, Yáñez sostuvo que “yo sé que los empresarios te lo pueden poner en el Real Madrid o el Barcelona, pero creo que debiera aceptar un nivel en el que él pudiese. En México a lo mejor va a ganar muchas lucas y va a poder. Aravena tiene mucha habilidad pero no es rápido, no lo veo en el fútbol europeo“.

“Puede aparecer un equipo europeo de segundo orden, de tercer orden y lo acomodas, pero de ahí a verlo triunfar, lo veo difícil que en Europa. No digo que no tenga talento, pero aún llevándolo a un equipo de segundo orden, no va a triunfar allá, por condiciones. Aravena no está para Europa“.

Una de las cosas que hace dudar a Cristián Caamaño sobre las reales posibilidades del atacante cruzado en Europa es la edad. Pese a que Aravena tiene 21 años, el comentarista de Deportes en Agricultura sostuvo que “Osorio y Pizarro salen con 18, 19 años. Para los europeos, al que no le ven condiciones a los 19, ya no lo llevan. Aravena ya tiene tres años en primera división en Chile y no ha hecho Libertadores ni Sudamericana, no juega en la selección, todo eso se mete en la juguera”.

Alexander Aravena debe buscar opciones

“Desgraciadamente para Aravena este último año ha sido muy negativo. Ojalá, por él, salga, y por Católica, que necesita recursos frescos para reforzarse. Era el jugador que muchos pintaban”, añadió.

Para Caamaño “el rendimiento de Aravena hoy no es de delantero, es un volante por el costado más que un delantero. El segundo atacante de la UC hoy es Gonzalo Tapia, y lo dejó claro Tiago Nunes en los últimos partidos del Campeonato Nacional. Entonces, o Aravena sube el nivel para ser transferido o me parece que le queda un largo tiempo en Chile, y eso va a afectar las arcas de Católica“.

Para el comentarista de Deportes en Agricultura, Alexander Aravena debería seguir que ejemplo de Bruno Barticciotto quien, luego de llegar a Talleres de Córdoba, “Hizo seis meses terribles, puras lesiones. Pero se acomodó, cuando el cuerpo lo vuelve a situar y se puso a la par de sus compañeros y empezó a demostrar que puede competir, haciendo goles. Esos son los pasos que tiene que dar un futbolista. Si no te llega lo de Europa, acepta algo de Argentina, México o Brasil, de lo contrario nunca vas a saber si te puedes medir con ellos“.

Alexander Aravena jugó 13 partidos en la primera ronda del Campeonato Nacional con Universidad Católica, en los que anotó tres goles y repartió una asistencia.