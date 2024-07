Comparte

El rendimiento de la Roja en la Copa América 2024 es motivo de análisis entre periodistas deportivos y referentes de la selección nacional. Tal es el caso de Iván Zamorano quien se refirió al juego de Chile en el certamen continental y apuntó a las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel en la nómina de Ricardo Gareca.

En conversación con Buenos Días Perú, el ex capitán de Chile aseguró que la Roja “tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, creo que de los tres partidos, solo llegamos siete veces al arco”.

Bam Bam reflexionó sobre las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal y aseguró que esta situación “será temporal. Vidal y Medel van a regresar. También en una selección hace falta jerarquía”.

El ex pichichi de la Liga de España también habló sobre lo que fue su exitosa carrera como futbolística y sostuvo que “soy un agradecido de lo que me ha entregado el fútbol. Me dio la posibilidad de jugar en los mejores equipos del mundo, Real Madrid, Inter; después pude ser capitán muchísimo tiempo de la selección de Chile“.

En los próximos desafíos de la Roja figuran los duelos por Clasificatorias ante Argentina, en Buenos Aires, y Bolivia, en Santiago, que se disputarán el 05 y 10 de septiembre respectivamente.