En las últimas semanas se reactivó el interés de Boca Juniors por el volante de Colo-Colo Carlos Palacios. Para Patricio Yáñez, la Joya tiene un talento único pero en Puntapié Inicial de Radio Agricultura, el campeón de América con Colo-Colo en 1991 aseguró que si no se pone a tono físicamente “no está para jugar en Argentina“.

Al ser consultado sobre una posible salida de Carlos Palacios rumbo a Boca Juniors, Patricio Yáñez fue tajante en señalar que “no está para ir a Boca, está apenas para jugar en Colo-Colo. Con el talento no le alcanza. Para ir al fútbol argentino, donde uno ve equipos realmente malos, que juegan mal al fútbol, pero corren y meten, y todo el entusiasmo que tiene el fútbol argentino, Palacios no la toca en Argentina“.

“Le sobra talento, y a lo mejor ese es un tema que genera que él no esté siempre a punto“, agregó.

Además, puntualizó que la ausencia de la Joya no sería ninguna pérdida para el juego de Jorge Almirón con el Cacique “porque no es relevante. El mejor refuerzo de Colo-Colo sería Palacios, si se pone las pilas. Si él dice ‘quiero jugar en Europa’, no tiene que ponerse físicamente para el maratón, es para que juegue al fútbol, para que entregue todo su talento”.

Por último, Yáñez aseguró que a Palacios le falta “tener actitud, tener las ganas y decir ‘¿sabes qué? con el talento no me alcanza‘, porque hace rato se bajó”.

“Me gustaría saber porqué no entrena mejor. Su condición física no le alcanza para ser el distribuidor del balón. Con la condición física que tiene no le va alcanzar para ser útil para Colo-Colo. Será titular para Almirón, pero un titular que no te responde. Le sobran las capacidades, tiene un talento único, y el día en que le agregue el aspecto físico, es jugador de selección“, concluyó.

Palacios no estuvo dentro de los citados por Jorge Almirón para el empate entre Colo-Colo y Deportes Santa Cruz, válido por la Copa Chile.