En Colo-Colo siguen esperando por refuerzos para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional, la Copa Libertadores y la Copa Chile. Así lo manifestó el entrenador albo, Jorge Almirón, quien espera contar con nuevas incorporaciones “lo antes posible”.

Sobre la posible llegada de nuevos jugadores, el DT contó que “no ha habido avances. No tengo detalles de lo económico, siento que los jugadores tienen que estar donde quieren estar y siempre es importante para cualquier entrenador tener los jugadores lo antes posible, pero no me meto porque es una negociación de clubes. La parte económica que pretenden los jugadores también es importante y depende mucho de la buena voluntad de los jugadores, del club, de la inversión que quieran hacer y de que el jugador quiera venir, son varias cosas que no dependen de ningún entrenador, solamente de la voluntad de todos”.

“Creo que se sigue negociando, nosotros ahora estamos trabajando y pensando en el partido de hoy y en que salga todo bien. Ya arranca el campeonato y queremos contar con todos lo antes posible, que estén bien físicamente y con ritmo de juego, porque después vendrá una seguidilla importante y queremos disponer de todos”, añadió.

Por último, Almirón apuntó que “yo siempre estoy tranquilo, yo me defino por jugar con los jugadores que tengo y que mejoremos cada día como equipo. Ojalá que lleguen pronto si se llega a dar, para poder reforzar y que tengan ritmo de juego. Si llegan dos o tres días antes de los partidos importantes no los pondré porque necesito que estén lo antes posible. Si algún jugador tiene la posibilidad de venir y lo piensa, físicamente tiene que estar bien, porque hoy el fútbol demanda eso, que todo profesional tiene que estar lo mejor posible para competir”.