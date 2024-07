Comparte

El polémico arbitraje de Wilmar Roldan en el empate de Chile ante Canadá, que terminó con la eliminación de la Roja en Copa América, sigue dando que hablar. Esta vez fue el capitán de la selección nacional, Claudio Bravo, quien apuntó sus dardos en contra del juez colombiano y revivió lo que fue ese partido jugado en el Exploria Stadium.

En conversación con Marcelo Ramírez, en su podcast El Legado, Bravo señaló que “hay cosas que no están al alcance de nuestras manos para poder pelear. Hay cosas que no puedes competir”:

“Ya en el primer partido (contra Perú) ves cosas raras. Hay cobros, situaciones dentro del juego que cuando te toca estar adentro compitiendo, te dan ganas de agarrar al árbitro del cuello“, detalló el portero.

Además, el ex Barcelona añadió que “el segundo partido, contra Argentina, es exactamente igual. Ves cosas que no pasan habitualmente“.

Bravo se sintió muy perjudicado en Copa América

“El último partido me tocó vivirlo de afuera y cuando estás afuera, estás pendiente de más detalles; puedes ver más cosas y dices ‘hay cosas que no puedes competir‘”, agregó el capitán bicampeón de América con la Roja.

Pero Claudio Bravo no se quedó ahí y sostuvo que “me dio la sensación que, si no era expulsión, o si nosotros nos poníamos en ventaja, cobraban un penal luego. Me da esa sensación”.

“Cuando el árbitro a ti te permite que le digas 1.200 cosas a la cara, y de esas, 1.100 son insultos y él no te dice nada, tú dices ‘mierda, este me está cagando’. Me está permitiendo que le diga mil cosas a la cara y no me dice nada. Que no me sancione, no lo ponga en el acta, es obvio”, reflexionó el portero.

Por último, Bravo sentenció: “Esas situaciones son raras. Lo del manotazo (de Bombito a Echeverría), que lo vio todo el mundo, ¿cómo no lo van a ver con toda la tecnología?“.