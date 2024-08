Las historias como la de Julien Alfred son las que enriquecen los Juegos Olímpico. Es que la deportista de Santa Lucía sorprendió a todo el mundo con su velocidad en los 100m planos femeninos y consiguió la primera medalla olímpica de su país. Y fue de oro.

Aprovechándose de la ausencia de la jamaiquina Shelly Ann Fraser-Pryce, Alfred se transformó en la mujer más veloz de París 2024 con un tiempo de 10.72 segundos, la mejor marca personal y nacional de Santa Lucía, un país caribeño que cuenta con menos de 200 mil habitantes.

La santalucense lideró el podio que completaron las estadounidenses Sha’Carri Richardson (10.87) y Melissa Jefferson (10.92), quienes consiguieron plata y bronce, respectivamente.

Cabe consignar que Jamaica fue la gran decepción de la competencia, ya que no lograron meterse dentro del podio por primera vez desde Seúl 1988, hace más 36 años.

Ahora, Julien Alfred irá en busca de seguir enrriqueciendo la historia de Santa Lucía en la competencia de los 200m planos femeninos. ¿Lo logrará?

What a time by Julien Alfred in the 100m final to take the gold medal! 🇱🇨

Quel temps réalisé par Julien Alfred en finale du 100m pour prendre la médaille d'or ! 🇱🇨#Paris2024 pic.twitter.com/w41oPE6jNS