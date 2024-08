Alexis Sánchez continuaría su carrera en Italia. Así al menos lo aseguran desde Europa, donde adelantaron que el Maravilla podría retornar a Udinese.

Según reveló el periodista experto en el mercado de transferencia, Fabrizio Romano, el cuadro de Údine envió una propuesta formal al chileno para sellar su regreso al club.

El comunicador, detalló que Alexis, que actualmente se encuentra como agente libre, tomará una decisión “pronto”.

Sánchez defendió la camiseta de Udinese entre 2008 y 2011, donde disputó 112 partidos, anotó 21 goles y aportó con 20 asistencias.

⚪️⚫️🇨🇱 Udinese have sent their formal contract proposal to Alexis Sánchez to bring him back to the club.

Sánchez, available as free agent and set to make final decision soon. pic.twitter.com/SVWNmKqnmX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024