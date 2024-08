Comparte

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de cerrar el fichaje de un tercer jugador, pero avisó que están conformes con el plantel de los azules.

“La posición que estamos buscando la vemos puertas adentro con el entrenador. Uno de nuestros anhelos era Charles y está acá. Era lo que quería el entrenador y todos”, dijo durante la presentación oficial de Aránguiz.

Respecto a la conformación del equipo, Mayo señaló que “estamos contentos, creo que este plantel ha conseguido muchas cosas este año. Eso merece respeto. Queremos ir por más en esta segunda rueda. Si está la posibilidad de seguir reforzándonos lo vamos a intentar”

“Estar conforme con el plantel no quiere decir estar tranquilo y no trabajar para mejorarlo. Este plantel ha demostrado ser un gran plantel, no sólo por la posición en la tabla, no que también por el rendimiento y nivel de juego mostrado. A todos nos gustaría tener a los refuerzos antes, pero los tiempos del mercado no siempre se alinean con los deportivos. Estamos trabajando en seguir reforzando al plantel”, agregó.

Por último, Manuel Mayo se refirió a la situación de Nicolás Guerra y Emmanuel Ojeda, quienes estuvieron cerca de dejar el club. “Ambos jugadores están en situación si ver si salían o no. Ambos no tuvieron los minutos que ellos esperaron el primer semestre. Es lógico que nos sentemos a conversar. Me toca verlos entrenar y me saco el sombrero porque son tremendos profesionales y tienen mucho respeto por el Club y con sus compañeros. Las propuestas que han llegado no han avanzado porque no han sido del todo buenas para ellos y para el Club”, cerró.