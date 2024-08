Comparte

Irene Paredes, defensora y capitana de la selección española femenina, lamentó la derrota ante Brasil en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024y apuntó contra las “reglas poco deportivas” de las sudamericanas.

En primer lugar, la zaguera se refirió a su modificación, luego de salir reemplazada a los 51 minutos de partido. “Ya sé que les gusta buscar culpables. No te voy a permitir que me pongas ahí. Seguro que a la delantera no le ha rebotado el balón desde Cata (en uno de los goles)”, señaló.

“Acá perdemos y ganamos juntas. Ha habido errores de todo tipo. Y cosas bien hechas también. Hoy toca perder, hay que saber perder. Frustra jugar contra unas reglas poco deportivas, pero lo que está en nuestra mano es jugar al fútbol y hacer las cosas bien, y es donde tenemos que poner el foco”, agregó.

“Es un momento muy difícil. No sé ni que decirles, la verdad. No hemos estado bien, no ha sido un buen partido. El primer gol a ellas les da alas… Puede pasar, pero no hemos estado fluidas, no hemos generado ocasiones. Ellas han hecho el partido que querían y encima se encuentran con ese primer gol. Luego ya sabíamos lo que iban a hacer, perder tiempo y fingir lesiones. Y cuando te permiten hacer eso te va rompiendo el ritmo de partido y desesperando un poquito. Y acaba así”, sentenció.

En busca de la medalla de bronce, España se medirá a Alemania este viernes 9 de agosto .