Comparte

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, anticipó el Superclásico ante Colo-Colo y aseguró que no hay un equipo favorito para quedarse con el partido.

“Es importante obviamente pensar en un triunfo. Hace mucho tiempo que no se da y obviamente hace tiempo no se juega con un marco de público como el que tendremos el sábado. No pensamos en temas de estadísticas, pensamos en el día a día y partido a partido. El fin de semana tenemos una prueba bastante buena y esperamos estar a la altura de las circunstancias para quedarnos con el partido”, dijo el volante azul en conferencia de prensa.

“Creo que los clásicos siempre son muy parejos. Son partidos aparte y se viven como tal, se trabajan como tal y se juegan como tal. Sabemos que ambos equipos van a dejar la vida en la cancha”, agregó.

“El favoritismo creo que lo tenemos ambos equipos. Acá ninguno llega mejor o peor. La tabla no juega en este tipo de partidos. Ojalá que todos nos levantemos con el pie derecho y ellos con el izquierdo para que podamos ganar. Son equipos muy parejos, que tienen calidad de sobra. Va a ser un partido muy lindo”, insistió.

Por último, se refirió a los entrenamientos con miras al duelo ante los albos y la llegada de Charles Aránguiz. “La semana ha sido muy linda, muy positiva para todos. En lo personal estoy muy feliz que esté Charles acá, de tenerlo de compañero y en casa. Hay un muy buen ambiente en todo sentido y eso se agradece”, cerró.

La U recibirá a Colo-Colo en el Estadio Nacional este sábado 10 de agosto a las 15:00 horas.