En el Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó lo hecho por Colo-Colo en el Superclásico ante Universidad de Chile y fue crítico con el entrenador de los albos, Jorge Almirón, por su planteamiento en el Estadio Nacional.

“Discreto el clásico. La verdad es que hacía tiempo que no veía un cuadro de Colo-Colo despreciar el partido más importante del año, pensando en lo de mañana (Copa Libertadores). Esta cuestión va encadenada, a Almirón le resultó, los jugadores felices, sacaron challa y abrieron espumante porque no perdieron, no tuvieron lesionados, jugaron lo que tenían que jugar y se prepararon para el martes”, comenzó diciendo el comentarista.

En ese sentido, Yáñez también apuntó a “la falta de capacidad que el fútbol chileno no pueda enfrentar dos campeonatos a la vez de la misma forma. O está en el ámbito internacional y descuidas lo local, o no te da para jugar dos torneos a la vez. Hace que esto se achate, que no crezca, que no tenga la exigencia”.

“Colo-Colo despreciar el clásico por el partido del martes… salir con Palacios y Bolados es una cuestión de actitud. Salió a empatar, tuvo mucho miedo Almirón de cómo venía jugando a lo mejor no sacar adelante el partido, por eso lo modifica. Por eso hace una serie de movimientos que evidentemente marcaban que Colo-Colo no quería ganar o que salió a empatar el partido. Eso traiciona lo que es la esencia en Colo-Colo”, sentenció.