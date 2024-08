Los días de Paulo Dybala en AS Roma estarían contados. Esto porque el argentino dejaría el elenco italiano para jugar en el fútbol de Arabia Saudita.

De acuerdo a la información del periodista experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el cuadro saudí Al Qadsiah estaría cerca de abrochar al campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

El comunicador detalló que el futbolista y el elenco árabe ya acordaron los términos salariales y del contrato, pero aún resta destrabar su salida desde la escuadra de la Loba.

Esto porque Al Qadsiah estaba dispuesto a pagar los 12 millones de euros de la cláusula de Dybala, sin embargo, ésta expiró en julio.

🚨🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.

Salary and contract terms agreed, final details discussed.

Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024