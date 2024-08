Comparte

La U emprendió su viaje rumbo a Coquimbo para enfrentar al cuadro Pirata por la fecha 23 del Campeonato Nacional. Los Azules no viajaron junto a su capitán, Marcelo Díaz, quien tuvo que quedarse en la capital por una molestia física.

En el triunfo sobre Unión Española, Care’ Pato pidió el cambio en el minuto 43 del primer tiempo, y salió reemplazado por Emanuel Ojeda. Durante la semana, el capitán azul señaló que no había sentido dolor pero que debía hacerse exámenes para intentar llegar al duelo de este sábado a las 15 horas en el Estadio Sánchez Rumoroso.

“Por lo menos no he sentido dolor. Afortunadamente no sentí algo muy fuerte ni nada, salí por precaución. Ya tengo mi edad, el cuerpo me manda un aviso, pero realmente salgo, pido cambio, y esta vez no fue la excepción, espero estar a disposición”, había comentado Díaz durante la presentación de su marca de vinos, a mitad de semana.

Sin embargo, tal y como detalló Alexander Barrera, de Deportes en Agricultura, el volante no pasó las pruebas físicas y quedó al margen del trascendental partido ante Coquimbo Unido. De hecho, Díaz no viajó junto al equipo y se quedó en Santiago enfocándose en su recuperación.

La U enfrentará a los aurinegros a partir de las 15 horas de este sábado 31 de agosto, en la Región de Coquimbo, y será transmisión de Deportes en Agricultura para todo el país.