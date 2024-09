Tras el anuncio del regreso a Oasis con una gira mundial en 2025, Noel Gallagher y Manchester City dieron a conocer una colaboración para la nueva camiseta del club.

Unboxing the Definitely City kit with Noel Gallagher himself 🤩 pic.twitter.com/pNCmeouOl3

Los Ciudadanos presentaron este jueves su nueva equipación, la cual fue diseñada por el legendario músico.

“Definitely City”, es el nombre de la indumentaria, en homenaje al aniversario 30° del disco de la banda Oasis, “Definitely Maybe”.

Come on then, send us your best City x Oasis captions 😅👇 pic.twitter.com/Dz3xw71VL7

— Manchester City (@ManCity) September 12, 2024