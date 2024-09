Este martes FC Barcelona presentó a través de sus redes sociales su tercera camiseta, la cual cuenta con un innovador diseño.

La indumentaria sorprendió a los fanáticos, puesto que es completamente verde fluorescente.

El elenco culé precisó que la camiseta representa “la prosperidad, el crecimiento y el progreso en la lucha por la igualdad“. Además, del “nacimiento de una nueva era de solidaridad entre mujeres y el compromiso con un futuro próximo”.

𝟏𝟖𝟗𝟗 💚 Introducing our new third kit! pic.twitter.com/W0enQQNcuL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2024