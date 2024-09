Comparte

Javier Correa volvió a celebrar con la camiseta de Colo-Colo. El delantero trasandino anotó su segundo tanto en el ‘Cacique’ en el duelo ante Cobresal, donde los ‘Albos’ se impusieron por 2 a 0.

Tras el partido, el atacante mostró su felicidad por volver al gol, un hecho que le ha costado bastante, pero que poco a poco comienza a hacerlo común. “Necesitaba esto para seguir agarrando confianza, estoy contento”, comenzó diciendo Correa.

Sin embargo, luego de aquello lanzó una particular declaración justificando su falta de gol: “Entre más situaciones tenga, mejor. Creo que tengo que tener más situaciones por partido. Hoy (sábado) tuve una, la metí”.

“No sé, yo necesito más situaciones de gol. Cuando tenga situaciones, la meteré y si no, trabajaré para que eso suceda”, añadió el delantero trasandino.

Pero eso no fue todo, ya que Correa también fue bastante autocrítico respecto a su presentación en Copa Libertadores, donde no pudo anotar ningún gol: “Obvio que vivo del gol. Me hubiese gustado en la Copa también convertir, pero bueno, no fue tan productiva mi actuación, así que bueno, ahora disfrutar”.

La lucha por el título

Finalmente, sobre la lucha por el título con Universidad de Chile, Javier Correa explicó que solo se preocupan de ellos: “No me puedo fijar si los otros pierden, ganan o no, si yo no hago mi trabajo. Eso es lo que por ahí se malinterpretó la otra vez y bueno, aclararlo está bien”.