El pasado 21 de mayo, Toni Kroos sorprendió al mundo del fútbol anunciando su retiro como futbolista profesional. A través de una carta publicada en sus redes sociales, el talentoso mediocampista alemán cerró un capítulo glorioso en su vida, tras una carrera plagada de éxitos tanto con la selección de Alemania como con clubes de élite, destacando sus años en el Real Madrid.

A pesar de que colgó los botines, Kroos no ha dejado atrás su pasión por el deporte. Recientemente, en un pódcast con los hermanos Zverev, el exjugador merengue compartió cómo ha sido esta nueva etapa fuera de las canchas y sus planes futuros. Kroos, conocido por su capacidad para manejar el ritmo de los partidos, ahora busca llevar ese control a su vida personal. “He jugado al más alto nivel durante años, y ahora quiero disfrutar de algo más tranquilo“, confesó.

Reflexiones sobre el retiro y el fútbol

Kroos no solo habló de su adiós al fútbol, sino también de las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. El constante desgaste físico y emocional que implica estar en la élite, junto a los innumerables viajes y la distancia de su familia, fueron factores determinantes. “Los viajes continuos me cansaron con el tiempo. Quizás en cinco años me arrepienta, pero ahora me siento bien“, explicó. A diferencia de otros jugadores que intentan alargar sus carreras, Kroos fue claro en su deseo de retirarse cuando aún podía rendir al máximo nivel.

“Siempre quise terminar en el nivel más alto. He jugado con muchos jugadores de primer nivel, pero pocos lo han logrado. Los constantes viajes y el estar lejos de mi familia me han cansado con el paso de los años. Quizás dentro de cinco años diré que fue demasiado pronto, pero ahora me siento bien“, sostuvo el exvolante.

Interesantemente, Kroos comentó que en su juventud sus inclinaciones deportivas no estaban directamente relacionadas con el fútbol. Su madre fue campeona de bádminton, y él mismo encontró un lugar en el tenis, deporte que, según confesó, le habría permitido continuar jugando por más tiempo. “Si hubiera sido tenista, no habría parado aún“, dijo, señalando la mayor libertad que tienen los deportistas en disciplinas individuales frente a los deportes de equipo.

“Como profesional del tenis, eres más o menos libre de decidir dónde y cuándo jugar. Simplemente, tienes la libertad de formar tu propio equipo. Esas son las cosas que me faltaban”, agregó.

Toni Kroos y sus nuevos proyectos

Aunque ha dejado atrás la rutina diaria de entrenamientos en Valdebebas, Kroos no está completamente alejado del fútbol. En sus planes futuros figura la apertura de una academia juvenil en Madrid, un proyecto con el que busca formar a nuevas generaciones de futbolistas. Esta iniciativa representa su deseo de mantenerse vinculado al deporte y contribuir al desarrollo de jóvenes talentos que sueñan con llegar al más alto nivel.

A pesar de sus bromas sobre regresar a entrenar con el Real Madrid, Kroos se mantiene enfocado en su familia y en disfrutar de una vida más relajada. “Ahora, cuando llevo a mis hijos a la escuela, vuelvo a casa en lugar de ir al entrenamiento“, comentó entre risas, evidenciando el cambio de ritmo que tanto anhelaba.

Toni Kroos, lejos de los reflectores de los estadios, comienza una nueva fase en su vida, marcada por el equilibrio entre su pasión por el fútbol y el tiempo con su familia. Su legado en el campo ya está asegurado, y ahora, desde fuera de las canchas, sigue contribuyendo al deporte que le dio tanto.