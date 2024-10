Comparte

El exdelantero de Southampton, Jo Tessem, fue crítico con el desempeño de Ben Brereton Díaz, quien aún no marca en la Premier League.

“Brereton Díaz no me ha mostrado nada esta temporada hasta ahora. He sido exigente con él porque quiero verlo más. Y lo que más quiero ver es que cuando juegue por la izquierda, cuando esté uno contra uno, quiero que se enfrente al lateral”, dijo a BBC Radio Solent.

“No ser simplemente un pasajero y jugar la pelota para atrás todo el tiempo”, agregó.

“Quiero verlo más agresivo, que se atreva a encarar y a desbordar”, cerró.